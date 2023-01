Bakayoko, i dirigenti dell'Adana Demirspor a Milano per convincere il giocatore

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato ieri pomeriggio da MilanNews.it (QUI) e come ripreso questa mattina dal Corriere dello Sport, sarebbero arrivati a Milano i dirigenti del club turco dell'Adana Demirspor per provare a convincere Tiemouè Bakayoko a sposare il loro progetto. Il franco-ivoriano dovrebbe prima interrompere il prestito con il Milan e poi rescindere con il Chelsea. Baka, al momento, non sembra entusiasta della soluzione.