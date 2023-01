MN - L'Adana Demirspor insiste per Bakayoko, la trattativa c'è ma va convinto il giocatore

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'Adana Demirspor, società che milita nella Super Lig, insiste per portare Tiemoue Bakayoko in Turchia. Esiste una trattativa, ma va convinto il centrocampista francese a compiere il trasferimento. E questo, a quanto ci risulta, non è semplice.

Di Antonio Vitiello