Ballo-Touré, futuro incerto: per la fascia sinistra il Milan osserva Parisi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro al Milan di Ballo-Touré è tutt'altro che certo. Il terzino non ha mai convinto e non è da escludere un suo addio in estate. Non a caso, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno valutando alcuni giocatori per la fascia mancina. Ai rossoneri, ad esempio, come riporta Tuttosport, piace molto il giovane Fabiano Parisi dell'Empoli.