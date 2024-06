Ballo-Tourè ritornerà al Milan: possibile ritorno di fiamma con il Bologna?

vedi letture

La stagione in prestito di Fodè Ballo-Tourè al Fulham è stata tutt'altro che un successo. Il terzino senegalese, 27 anni, non ha trovato praticamente mai spazio nel club londinese e ha concluso la stagione con il misero bottino di 8 partite complessive, di cui solamente 2 disputate dall'inizio. Un tentativo fallimentare che lo costringerà a tornare a Milanello nel corso dell'estate, con il club rossonero che dovrà trovargli una nuova sistemazione per la prossima stagione.

Un assist potrebbe arrivare dal Bologna. La squadra rossoblù si appresta ad affrontare la Champions League per la prima volta dopo oltre 60 anni di astinenza e cerca rinforzi per il nuovo allenatore Vincenzo Italiano, ufficializzato nella giornata di ieri. Già la scorsa estate i felsinei avevano messo gli occhi sul terzino di proprietà rossonera ma poi non se ne fece nulla: data la sua compatibilità con il gioco del nuovo tecnico, il nome di Ballo-Tourè potrebbe tornare di attualità per il Bologna. Questo è quanto riporta stamattina Il Resto del Carlino.