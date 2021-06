BBC - Per Sergio Ramos tre soluzioni: Manchester United, Psg o Siviglia

Manchester United, Paris Saint-Germain o Siviglia. Secondo quanto riporta quest'oggi la BBC, il futuro di Sergio Ramos sarà in uno di questi tre club europei. Niente Milan, almeno a detta della testata inglese, visto che la richiesta presentata dall'entourage dell'ormai ex capitano del Real Madrid è stata giudicata troppo alta (50 milioni di euro complessivi in due anni) dai rossoneri.