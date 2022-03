Bild - Milan, per il centrocampo occhi su Weigl del Benfica

MilanNews.it

Per il centrocampo del Milan della prossima stagione, che vedrà con ogni probabilità l'addio di Franck Kessie, rispunta un vecchio nome già accostato in passato ai rossoneri: secondo la Bild, infatti, il club di via Aldo Rossi avrebbe rimesso gli occhi su Julian Weigl, mediano classe 1995 del Benfica. Per lasciarlo partire, i portoghesi chiedono almeno 20 milioni di euro. Sul giocatore tedesco ci sarebbe anche un'altra società italiana, vale a dire la Roma.