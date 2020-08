Bucchioni: "Ibra non ha mai pensato di non chiudere la carriera al Milan"

Finita invece la riflessione di Ibrahimovic. Come vi avevamo detto qualche settimana fa, Ibra aveva dato l’ok al Milan, la scelta era stata fatta su basi concrete. C’erano da discutere i dettagli e i bonus del contratto, c’è voluto qualche tempo in più, fra alti e bassi, ma Ibra non ha mai pensato di non chiudere la carriera in rossonero. E’ anche attorno alla sua permanenza che è stato rilanciato il progetto Pioli e abbandonato il piano Rangnick, la firma arriverà in queste ore. Ma che squadra vuol fare il signor Gazidis? Cha mandato ha avuto Maldini? Pioli ha chiesto Chiesa e Milenkovic, ma le difficoltà sono tante. Come detto da tempo, la Fiorentina per il difensore vuole soltanto cash, in particolare 40 milioni. Per Chiesa non c’è stato neppure un sondaggio, il Milan per il ruolo punta invece su Thauvin dell’Olympique Marsiglia che si può portare a Milano con meno di venti milioni. Contatti anche con Bakayoko che potrebbe diventare una valicata alternativa a Kessie e Bennacer nei due di centrocampo.