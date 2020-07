Bucchioni: "Il Milan ci prova per Milik e offre Kessie"

E il Milan? In attesa di capire come sta evolvendo l’affare Arnault sottotraccia da diversi mesi e soprattutto capire quando Rangnick chiuderà tutte le riserve, comunque si progetta forse sotto l’input del manager tedesco oppure grazie al lavoro di Massara con Maldini e regia di Gazidis. Piace Milik e il giocatore che ha parlato anche con la Juve, non ha detto no. Lo spinge verso Milano soprattutto la compagna Jessica, famosa modella polacca. E sul piatto potrebbe finire Kessie che piace moltissimo a Gattuso. Nel frattempo dalla Spagna danno per fatto Romagnoli all’Atletico per 50 milioni.