Bucchioni: "Il Milan non mollerà Kessie come ha fatto con gli altri"

Anche il Milan e il suo fondo sono attentissimi ai conti e non ammettono eccessi. Via Donnarumma (c’era poco da fare), via Calhanoglu per la differenza di un milione e questo è un segnale forte. Anche per il rinnovo di Kessie il tetto dei quattro milioni potrebbe non bastare, le difficoltà ci sono, il giocatore ne vuole almeno sei, ma in questo caso il fondo Elliott deve derogare e Gazidis non può non chiudere questo accordo. I conti vanno guardati, ma uno come Kessie è fondamentale dal punto di vista tecnico e la crescita del Milan, anche in Champions, alla lunga diventa un valore economico. Sarà difficile, ma il Milan non mollerà Kessie come ha fatto con gli altri. Si accettano scommesse…