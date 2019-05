Bucchioni: "Il Milan vira su Inzaghi"

Gazidis pensa di cambiare progetto, vuole un Milan giovane allenato da un giovane. L’ultimo identikit porta a Simone Inzaghi che piace moltissimo. Lotito spera di trattenerlo, ma la situazione è fluida. Alla Lazio potrebbe andare Giampaolo, Gattuso alla Samp. Gasperini è in parola con la Roma, ma con l’Atalanta in Champions le cose potrebbero cambiare. E’ ovvio che per avviare il grande valzer delle panchine tutti stiano aspettando che la Juve faccia la prima mossa.