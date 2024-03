Calciomercato Milan, si allontana l'idea Lloyd Kelly del Bournemouth

Nel corso della recente sessione di calciomercato invernale, la dirigenza rossonera aveva sondato e inserito nella propria lista dei desideri, molti profili difensivi utili da poter essere inseriti nell'attuale rosa messa a disposizione per Stefano Pioli. Fu proprio l'allenatore del Milan ad aver richiesto più volte un centrale difensivo, ma dal mercato di gennaio arrivò solo Matteo Gabbia di rientro dal prestito in Spagna. La notizia di quest'oggi vede come protagonista Lloyd Casius Kelly, difensore inglese del Bournemouth, obiettivo dei rossoneri proprio nella appena passata sessione di mercato invernale.

Infatti, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il Milan sarebbe intenzionato a non voler procedere per un'eventuale trattativa, tirandosi quindi fuori dalla corsa per il centrale classe 1998.