Ceccarini: "Il profilo di Zirkzee resta quello in pole position per il 9 del Milan"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW, si è così espresso nel suo editoriale sulle scelte del Milan: Con l’aritmetica certezza della Champions League, il Milan adesso può pensare in maniera più concreta al futuro. È chiaro che il capitolo più importante riguarda l’allenatore. Il ciclo di Pioli sta volgendo al termine e quindi per Furlani, Moncada e Ibrahimovic presto sarà tempo di decisioni. Lopetegui era il candidato principale ma poi la reazione dell’ambiente rossonero ha portato la società a fare anche altre valutazioni. E allora con le azioni del tecnico spagnolo in forte ribasso, prosegue il giro d’orizzonte per capire chi sarà il prescelto per il dopo Pioli. È chiaro che Conte resta un’opportunità in virtù del fatto che dopo essere stato fermo un anno è pronto a rientrare. Si di lui c’è però il forte pressing di De Laurentiis, che da tempo sta cercando di ottenere il si alla sua proposta. Tra le alternative per la panchina azzurra c’è proprio Pioli. Tornando alla panchina del Milan, sono in risalita le quotazioni di Paulo Fonseca, che a fine stagione lascerà il Lille. Il tecnico portoghese è una soluzione di assoluto livello e soprattutto non ha vincoli contrattuali. Rimanendo tra le piste straniere non va sottovalutata l’ipotesi Van Bommel, attuale allenatore dell’Anversa. Tornando agli allenatori italiani un nome che sicuramente merita attenzione è quello di De Zerbi. Qui però la situazione diventa estremamente complicata visto che il suo contratto con il Brighton scade nel giugno 2026. In più c’è anche una clausola rescissoria intorno ai 15 milioni. Il Milan sta facendo le sue valutazioni in attesa di prendere la strada definitiva.

Intanto sul fronte del mercato in entrata il profilo di Zirkzee resta quello in pole position. E poi c’è da capire quali potrebbero essere gli scenari su Maignan e Theo Hernandez. L’obiettivo è tenerli entrambi ma se dovessero arrivare proposte molto alte il Milan potrebbe anche fare una riflessione. A prescindere dalla questione allenatore, in vista della prossima stagione ci saranno anche diverse partenze. Giroud andrà al Los Angeles FC, Kjaer troverà una nuova sistemazione perché a fine contratto. In uscita ci sono anche Mirante e Caldara. Da capire ancora il futuro di Adli e Jovic.