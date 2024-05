Sky - Allenatore Milan: Fonseca primo indiziato in questo momento. Coincecao e Gallardo le altre ipotesi

vedi letture

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Milanello, il Milan prosegue nella ricerca del nuovo allenatore.

In questo momento, si monitoria soprattutto Paulo Fonseca. La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva, poiché il portoghese avrà un appuntamento con il Lille, club con cui è in scadenza a giugno; per Fonseca c’è un’offerta prepotente del Marsiglia.

Fonseca è, in questo momento, anche perché nel calcio cambia tutto molto velocemente, il maggiore indiziato per la panchina del Milan, ma ci sono anche altre ipotesi come Gallardo e Coincecao.

LE PAROLE DI CARDINALE

Il proprietario del Milan, nonché founder e managing partner di RedBird Capital, Gerry Cardinale ha parlato dal palco del Qatar Economic Forum di Bloomberg. Queste le sue dichiarazioni sul mondo degli investimenti nello sport e sul Milan.

Quando pensi al Milan e a quello che hai imparato fino ad oggi cosa trovi di nuovo rispetto alla tua esperienza decennale nel mondo degli investimenti sportivi?

“La risposta è che in questi anni da proprietari del Milan abbiamo esperito proprio quello che ci aspettavamo. Ma conoscerlo teoricamente e viverlo in prima persona, sulla tua pelle, ha delle differenze. Dico questo perché i nostri “partner” nell’AC Milan sono i tifosi e prendo molto sul serio questa cosa. In America i proprietari di squadre e club non hanno questo tipo di “partnership”, ma nel calcio europeo è qualcosa che devi prendere sul serio. Nel calcio italiano devi prenderlo molto sul serio, e io lo faccio. C'è un'opportunità qui, almeno nella nostra tesi di investimento, per professionalizzare il modo in cui vengono gestite queste cose. Non si tratta più di “hobby per gente ricca”, ora vedi che il capitale istituzionale è attratto da queste situazioni perché si tratta di attività multimiliardarie di intrattenimento per eventi dal vivo. Devi avere un equilibrio. I tifosi ovviamente vogliono vincere sempre. L’ironia nello sport è che se vinci ogni anno rendi la competizione meno interessante. L’elemento umano e la sua imprevedibilità è quello che rendono queste cose così preziose. Ma in ogni caso è ovvio che parti sempre per vincere il campionato, per arrivare il più lontano possibile nella competizione.