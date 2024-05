Dopo l'addio di Varane, il Manchester Utd mette nel mirino Adarabioyo. Piace anche al Milan

Salutato Raphael Varane, che non rinnoverà il contratto dopo un'esperienza di tre stagioni tutt'altro che indimenticabile, il Manchester United guarda già al mercato in cerca del sostituto del difensore francese.

Secondo Sky Sports UK, i Red Devils si aggiungono alla lista dei club interessati a Tosin Adarabioyo, già nel mirino di Milan, Newcastle e soprattutto Chelsea, che vuole farne l'erede di Thiago Silva. Il 26enne difensore centrale ha il contratto in scadenza col Fulham e ha già deciso che cambierà aria a fine stagione. Per Abdul-Nasir Oluwatosin Oluwadoyinsolami Adarabioyo (questo il suo nome completo) si contano finora 25 presenze e 2 reti tra Premier League, FA Cup ed EFL Cup.

