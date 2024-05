Anton Matkovic, "il nuovo Mandzukic": su di lui anche Milan e Atalanta

Ci sono anche Milan ed Atalanta fra le squadre che stanno osservando la crescita di Anton Matkovic, centravanti croato in forza all’Osjiek, stando a quanto scrive Sportitalia. Classe 2006, già nel giro della Nazionale Under 19, l’attaccante è alto 191 centimetri e proprio come il giocatore cui qualcuno lo paragona in patria, ovvero Mario Mandzukic, ha dimostrato di poter giocare anche sull’esterno, puntando più sulla velocità rispetto all’ex Juve.

Già a gennaio, nonostante fosse sceso in campo solo 5 volte con la prima squadra, per lui sono stati registrati interessamenti concreti dall’Italia e non solo: il Sassuolo e la stessa Atalanta non sono riuscite ad affondare il colpo, perché il suo club voleva prima vederlo crescere sul terreno di gioco. Ora Matkovic è titolare inamovibile ed ha messo a segno i suoi primi due gol, tanto che sia squadre inglesi (Fulham ed Everton) che altre italiane per ora più timidamente (Frosinone ed Inter) avrebbero osservato le sue prestazioni. Per lui attualmente si parla di una valutazione che si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro.