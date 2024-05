Domenico Tedesco accostato al Milan: è proprio il CT del Belgio a commentare le voci

Su La Gazzetta dello Sport ha parlato il commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco, iniziando da una considerazione su Lukaku: “La sua è stata una stagione all’inizio molto complicata. Alla Roma è arrivato a campionato iniziato dopo una preparazione in cui non sapevo cosa ne sarebbe stato di lui. Ero contentissimo quando ho saputo che sarebbe tornato in Italia e a Roma è stato protagonista. Quando prendi un attaccante come lui le aspettative sono sempre molto alte, ma Lukaku sa gestire le pressioni con una tranquillità incredibile”.

Su De Katelaere: “Se mi ha stupito cosa sta facendo a Bergamo? Si e no, perché so di quello che è capace Charles, anche se veniva da una stagione difficile in cui ha giocato poco, senza mai trovare la giusta costanza”.

Sul match della Fiorentina contro il Bruges: “Sono una squadra che ha cambiato allenatore da poco. Giocavano bene anche prima ma ora vincono tutte le partite. Il Bruges ha talento nei singoli e un impianto solido: sarà uno scontro spettacolare”.

Sulle voci che lo vedono tra i candidati per la panchina del Milan: “Non commento le voci di mercato perché sono troppe, non saprei dove cominciare e dove finire”.