Milan, il piano B per il centravanti si chiama Serhou Guirassy

vedi letture

Se c'è una cosa certa per il prossimo futuro del Milan è che i rossoneri, per il mercato estivo, andranno senza dubbio su un centravanti. Indipendentemente dalla scelta di Olivier Giroud, che tra l'altro lascerà Milanello per andare a Los Angeles, c'era la necessità di un nuovo attaccante, giovane, che potesse essere il volto del futuro. Con l'addio annunciato del francese e il destino di Jovic ancora tutto da capire, è più importante che mai per il Diavolo non sbagliare l'acquisto della nuova punta. Il sogno numero uno si chiama Joshua Zirkzee ma tra le richieste alte del Bologna e la concorrenza, è bene crearsi delle alternative.

Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, il piano B dei rossoneri si chiamerebbe Serhou Guirassy, attaccante di 28 anni guineano in forza allo Stoccarda dove quest'anno ha giocato la migliore stagione della sua carriera. Con 25 gol, bottino già di per sè ottimo, è secondo nella classifica marcatori della Bundesliga solamente a Harry Kane che, solitamente, fa un campionato a parte in tal senso. L'operazione, nonostante la carta di identità sia più ingiallita rispetto a quella di Zirkzee, potrebbe essere vantaggiosa dal punto di vista economico: Guirassy potrebbe essere acquistato con il pagamento della clausola, 17.5 milioni di euro.