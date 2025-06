Camarda, rinnovo e poi partenza in prestito: Lecce e Spezia in lizza

Il futuro di Francesco Camarda dovrebbe essere delineato nei prossimi giorni. Il talento rossonero classe 2008 quest'anno ha fatto la spola tra Milan Futuro e (troppa) panchina in prima squadra. Per questa ragione, l'obiettivo della dirigenza rossonera è quello di mandare Camarda a giocare in prestito secco, consentendogli di fare un anno intero da professionista ad alti livelli. Sia Luca Bianchin che Gianluca Di Marzio negli ultimi minuti hanno riportato della volontà del Milan di rinnovare di un anno Camarda e poi girarlo in prestito.

Secondo quanto riferisce il collega della Gazzetta dello Sport Bianchin, da via Aldo Rossi hanno intenzione di estendere per un anno dal 2027 al 2028 l'attuale contratto di Camarda. Una volta definito ciò, ci sarà l'occasione per girarlo in prestito. Le squadre interessate e in cima alla concorrenza, secondo Di Marzio, sono due al momento: dalla Serie B c'è lo Spezia, che quest'anno è stato trascinato da un altro giovane centravanti come Francesco Pio Esposito, mentre dalla Serie A c'è il Lecce.