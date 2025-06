Romano conferma: l'Al Hilal insiste per Theo. Le trattative continueranno

Nel pomeriggio di oggi la redazione di MilanNews.it ha riportato dell'incontro tra l'agente Federico Pastorello e la dirigenza rossonera a Casa Milan: oggi il procuratore ha fatto l'intermediario per l'Al Hilal, club arabo, che da diverse settimane sta cercando di convincere Theon Hernandez a trasferirsi in Arabia Saudita. Le due squadre hanno trovato un accordo per 30 milioni più 5 di bonus ma il terzino francese non ha accettato la proposta e continua a preferire una permanenza in Europa. Secondo quanto appreso, l'Al Hilal continua a spingere per Theo e lo farà anche in estate, sperando di riuscire a convincere il calciatore.

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo profilo X, ha confermato questa indiscrezione sottolineando che: "L'Al Hilal mantiene la sua proposta sul tavolo per Theo Hernández dopo il fallimento dell'accordo per la finestra di mercato della Coppa del Mondo per club. Le trattative continueranno poiché il Milan è pronto a venderlo per € 30 milioni più € 5 milioni di bonus... ma dipenderà ancora da Theo".