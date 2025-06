FOTO MN - Beppe Riso a Casa Milan: il punto sui suoi assistiti

Dopo l'incontro della settimana scorsa l'importante agente Beppe Riso è tornato a Casa Milan, come testimonia la foto del nostro inviato presso la sede rossonera in via Aldo Rossi.

Si è fatto il punto su alcuni assistiti del procuratore: da Lucca, centravanti dell'Udinese su cui c'è forte il Napoli (difficile per concorrenza e richieste) e Francesco Camarda, che ha tante proposte di prestito per la prossima stagione: l'intenzione è quella di scegliere la miglior destinazione per il ragazzo affinché giochi il più possibile.

di Antonio Vitiello.