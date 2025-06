Passerini rivela: "C'è una prova di pace: Allegri ha parlato con Maignan. E chissà che il rinnovo..."

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Mike Maignan: "Sta cambiando qualcosa nel braccio di ferro tra Maignan e il Milan? Tutto nasce da un errore di strategia del Milan, che aveva offerto a Maignan una proposta di rinnovo per poi ritirarla di fronte alle prestazioni non adeguate del portiere, ma anche per una strategia sbagliata. E oggi si ritrova con un portiere in scadenza. Sarebbe stato più sensato portare fino in fondo quella trattativa: si parlava di 5 milioni a stagione. Con quei 5 milioni e il piano portato fino in fondo, non si troverebbe in questa situazione scomoda. Dopo il Chelsea, altre offerte per ora non ci sono. E quindi cosa fare? C'è una prova di pace. Allegri ha parlato con Maignan: gli ha detto che punta su di lui, che lo vorrebbe titolare, che non ha alcun dubbio sul suo stato di forma.

Poi questo non vuol dire che Maignan non possa andare via da qui a settembre, perché la sua richiesta è stata chiara. Ma apprezzo il lavoro di Allegri: con la sua capacità di entrare nella testa dei giocatori, sta cercando di fare quello che gli serve. Poi se arrivasse una offerta da 20-25 milioni di euro Maignan sarebbe ceduto, ma non è interesse di nessuno, in questo caso, arrivare allo scontro. Non si vuole forzare la mano, non si vuole esacerbare i toni. E magari, chissà, non si possa arrivare ad un ritorno di fiamma, ad un sorprendente rinnovo di contratto".