Capitolo cessioni, per Rebic c'è il Besiktas: il nodo è l'ingaggio

Ante Rebic non rientra più nei piani del Milan. L'attaccante croato ha deluso con le sue ultime prestazioni, in più l'alto stipendio di 3,5 milioni ha fatto propendere il Diavolo per la cessione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si è fatto avanti il Besiktas, che acquisterebbe l'attaccante solo in prestito, per via dell'ingaggio. Per un trasferimento a titolo definitivo Rebic dovrà ridursi lo stipendio.