CF - Milan, ecco l'impatto a bilancio del mercato invernale 2023/24

Si è concluso questa sera alle 20 il mercato di gennaio 2024. Ma quale è stato l’impatto delle operazioni di mercato invernale sul bilancio 2023/24 del Milan? Come riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), Secondo le stime, le operazioni in entrata dovrebbero tradursi in maggiori costi per poco meno di 2,2 milioni di euro, mentre quelle in uscita dovrebbero avere un impatto positivo per quasi 7,4 milioni di euro sul bilancio 2023/24.

Dunque, tra entrate e uscite, l’impatto sul bilancio 2023/24 del calciomercato invernale concluso dal Milan dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto positivo per 5,2 milioni di euro circa.