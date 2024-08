Como, fatta per Sergi Roberto. Decade la pista Terracciano?

Colpo del Como: secondo quanto riporta Sky, i lariani hanno chiuso per l'arrivo di Sergi Roberto.

Il terzino ex Barcellona, dopo aver chiuso la sua pluriennale esperienza nel club catalano di cui è diventato un vero e proprio simbolo, ha deciso di provare una nuova esperienza accettando la corte della squadra allenata dall'ex compagno blaugrana Fabregas. Il giocatore è atteso domani in Italia, per tutte le procedure di rito e per l'ufficialità del suo matrimonio con il Como.

A qursto punto sembra difficile che la squadra di Fabregas possa continuare a perseguire la pista Terracciano del Milan.