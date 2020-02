Corriere dello Sport - Milan, Bakayoko vorrebbe tornare in rossonero

Nonostante la stagione sia ancora in corso, il Milan pensa già al futuro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri starebbero pensando al ritorno di Tiemouè Bakayoko, ex centrocampista tra i protagonisti della passata annata. Il mediano francese, attualmente in prestito al Monaco, non ha dimenticato i rossoneri e la sua voglia di tornare non è un segreto. Proprio questa volontà potrebbe risultare decisiva.