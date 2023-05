CorSera - Futuro Ibra: le chance di un nuovo rinnovo con il Milan sono pochissime

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Se un anno fa, dopo la conquista dello scudetto, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un altro anno fu quasi obbligato, oggi non è più una priorità per il Milan. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che le chance di un nuovo prolungamento di contratto dello svedese, anche a cifre basse con gli attuali 1,5 milioni di euro, sono pochissime.