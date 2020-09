CorSera - Milan, la prossima settimana la firma di Tonali

La trattativa è ormai chiusa con il Brescia e non è assolutamente in discussione, ma per la firma di Sandro Tonali con il Milan sarà necessario attendere qualche giorno: il giovane regista, che è ancora in quarantena, dovrà prima sostenere le visite mediche, quindi l'ufficialità del suo arrivo in rossonero è attesa per la prossima settimana. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.