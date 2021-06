CorSport - Il Milan tenta il blitz per Berardi: il Sassuolo lo valuta quanto Locatelli

Il Milan tenta il blitz per Domenico Berardi, scrive questa mattina il Corriere dello Sport. L'attaccante del Sassuolo, che piace particolarmente al tecnico Pioli per il suo 4-2-3-1, è entrato nella lista degli obiettivi rossoneri per questa sessione di mercato anche se le difficoltà non mancano. Dalla Premier sono arrivati dei sondaggi, su tutti quello del Leicester, così come dalla Serie A. Ed il Sassuolo, anche grazie alla visibilità della Nazionale, chiede tanto quanto Locatelli: 40 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva dal Milan, anche se proprio come per il centrocampista in ottica Juventus non sono da escludere parziali contropartite tecniche per abbassare la parte cash.