CorSport - Milan, Bremer sempre nel mirino

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato, un profilo che possa sostituire Simon Kjaer, pilatro della squadra rossonera fermato da un brutto infortunio al ginocchio. Come riporta il Corriere dello Sport, tra i difensori al vaglio dei dirigenti di via Aldo Rossi c’è anche Gleison Bremer del Torino, il quale ha un contratto con il club granata fino al 2023. Il giocatore piace molto al Milan, ma il Toro difficilmente lo cederà a gennaio, a meno che non arrivi un’offerta particolarmente allettante.