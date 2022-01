CorSport - Milan, lo United non ha ancora aperto al prestito di Bailly

Il Corriere dello Sport analizza il mercato del Milan in difesa e spiega come le trattative entreranno nel vivo solo dopo la sfida contro la Juventus di domenica sera. A quel punto, con la sosta, Maldini e Massara potranno concentrarsi sugli affondi: quello di Perr Schuurs è l'ultimo nome emerso per i rossoneri, l'Ajax potrebbe anche cederlo ma solo davanti ad un'offerta da almeno 15 milioni di euro. Ancora bloccati i discorsi per Eric Bailly e Abdou Diallo: per il primo lo United non ha ancora aperto al prestito, per il secondo ci sarebbe da riparlare col PSG per capire le possibilità di abbassare il prezzo del cartellino.