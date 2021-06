CorSport - Milan, ritorno di fiamma per Bakayoko: la sua condizione contrattuale stuzzica la dirigenza

In attesa di sbloccare la trattativa con il Brescia per Sandro Tonali, il Milan è alla ricerca di un altro centrocampo dopo l'addio di Meite che non è stato riscattato dal Torino. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta il ritorno di fiamma dei rossoneri per Tiémoué Bakayoko, la cui condizione contrattuale con il Chelsea (scadenza 2022) stuzzica parecchio la dirigenza milanista. Il centrocampista francese ha già vestito la maglia del Diavolo nella stagione 2018-2019 e tornerebbe volentieri a Milanello, ma va trovata la formula giusta con i Blues.