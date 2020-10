CorSport - Non solo Donnarumma: il Milan lavora anche al rinnovo di Calhanoglu

Non solo Gigio Donnarumma. Il Milan, inteso come società, in queste settimane dovrà lavorare anche al rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu. Il turco sta diventando sempre più determinante nell'economia della squadra di Pioli e secondo il Corriere dello Sport dei contatti in tal senso fra il suo agente Gordon Stipic e la dirigenza rossonera sono già andati in scena. Non ancora quelli decisivi, ma l'idea rossonera è quella di aumentare l'ingaggio del giocatore a 3 milioni netti e di prolungare fino al 2024.