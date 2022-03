CorSport - Origi ha scelto il Milan: rifiutate le altre offerte

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan è intenzionato a puntare con decisione su Divock Origi, attaccante in uscita dal Liverpool. Le parti sono vicinissime all’accordo, con il giocatore che dovrebbe firmare un contratto quadriennale con un ingaggio da 4 milioni. Come riporta il Corriere dello Sport, il centravanti belga, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio con Klopp, ha rifiutato diverse proposte ed è convinto che possa rimettersi in gioco indossando la maglia del Milan.