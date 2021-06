Countdown Giroud: il francese non si è mai nascosto, vuole il Milan

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, è partito il conto alla rovescia per il possibile sbarco a Milanello di Olivier Giroud: i legali del centravanti francese sono infatti pronti per andare dal Chelsea ed ottenere il via libera a costo zero. In questi mesi, il giocatore non ha mai nascosto la volontà di vestire la maglia del Milan.