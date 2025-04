Da alternativa a Fofana a uomo mercato: Chelsea e Bournemouth pronte a spendere 35 milioni per Cardoso

vedi letture

Si sta mettendo in luce nel Betis Siviglia Johnny Cardoso. Il centrocampista sta ben figurando nella formazione andalusa che sta lottando per un piazzamento europeo per la prossima stagione. In biancoverde il calciatore statunitense ha collezionato 37 presenze fra le varie competizioni realizzando tre reti (una delle quali in Conference League), e un assist. Le prestazioni del classe 2001 hanno attirato l’attenzione di diversi club che puntano a rinforzare la propria rosa nella sessione estiva di calciomercato.

Idea Premier?

E le sirene arrivano proprio dalla Premier League, riporta Fichajes, con Chelsea e Bournemouth che potrebbero essere interessate arrivando a pagare la cifra di 35 milioni di euro.