Dal Belgio, De Ketelaere in panchina: il Club Brugge ha deciso di non correre rischi. Il 2001 è molto vicino al Milan

Secondo quanto riportato da voetbalprimeur.be, testata sportiva belga, il Club Brugge ha deciso di non correre alcun rischio con Charles De Ketelaere, in procinto di passare al Milan nei prossimi giorni: il talento classe 2001, dunque, inizierà in panchina il match di Supercoppa contro il Gent ed entrerà a gara in corso "solo quando sarà davvero necessario".