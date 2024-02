Dall'Inghilterra: tentativo del Milan per Armando Broja

E' ancora tempo di calciomercato, con questa sessione invernale che terminerà tra pochissime ore (la deadline in Italia è alle 20:00) e con i rossoneri, al momento fermi per quanto riguardano operazioni in entrata. La notizia di pochi minuti fa è stata riportata dal The Athletic, in particolar modo dal giornalista inglese, David Ornstein. Il fatto interesserebbe anche al Milan, con il il Chelsea che è vicino ad un accordo per la cessione di Armando Broja in prestito. L'attaccante albanese, 22 anni, deve ora decidere tra Fulham e Wolverhampton Wanderers, con entrambi i club desiderosi di concludere un accordo prima della scadenza.

Sullo sfondo però, ci sarebbe anche il Milan, che avrebbe chiesto oggi informazioni sull'attaccante, senza però procedere per delle ristrettezze finanziarie: la trattativa potrebbe essere rivista in estate. Broja, che ieri è stato un sostituto inutilizzato durante la sconfitta per 4-1 del Chelsea contro il Liverpool, ha avuto un inizio di stagione ritardato a causa dell'infortunio al legamento crociato anteriore riportato nel dicembre 2022.