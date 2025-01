Dall'Olanda - Il trasferimento di Santiago Gimenez al Milan è quasi completo

Quella di mercoledì contro il Lille può essere stata l'ultima partita di Santiago Gimenez con la maglia del Feyenoord. Stando infatti a quanto riportato il De Telegraaf, il trasferimento al Milan dell'attaccante messicano è quasi completo.

Scrive il quotidiano olandese che se il Diavolo aumenterà l'offerta attualmente in discussione un'altra volta, portando così il tutto tra una cifra compresa tra i 35 ed i 40 mlioni di euro, Gimenez lascerà subito Rotterdam per trasferirsi a Milano. Le parti starebbero dunque continuando a lavorare ad oltranza ad un accordo che invece già esiste tra il giocatore ed il Milan (triennale con opzione per il quarto).

Al momento, però, ogni discorso è rinviato a dopo l'ora di pranzo, anche perché tra poco andranno in scena i sorteggi per i playoff di Champions League, dove per ironia della sorte il Milan potrebbe incontrare proprio il Feyenoord.