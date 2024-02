Dalla Francia: il Milan ha deciso di non cedere Nsiala e spera ancora nel rinnovo di contratto

vedi letture

In questa finestra di mercato invernale, diversi club francesi hanno chiesto informazioni sul dfensore della Primavera rossonera Clinton Nsiala, che ha il contratto in scadenza con il Milan al termine di questa stagione. Su di lui c'erano Lille, Auxerre e soprattutto il Lens.

Secondo quanto riferisce Footmercato in Francia, nonostante gli approcci concreti di diverse squadre, il club di via Aldo Rossi ha deciso di non cedere il suo giovane centrale in questa finestra di mercato di gennaio e spera ancora di prolungargli il contratto in scadenza tra qualche mese.