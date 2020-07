Dalla Francia - Il Milan ha già offerto 14 milioni per Fofana, interessi anche dalla Ligue 1

Secondo quanto riferito da le10sport.com, il Milan ha già offerto 14 milioni per Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Saint-Etienne, con il club francese che ne vorrebbe almeno venti. Il ragazzo, in tal senso, sarebbe già quasi d'accordo con i rossoneri per un eventuale nuovo contratto. Oltre all'interesse concreto del Milan e a quello del Leicester, ci sono anche approcci dalla Ligue 1, dal Monaco, dal Lione e dal Rennes.