Dalla Francia - Milan e Napoli su Yazici a parametro zero

Stando a quanto riferisce RMC Sport, sia Milan che Napoli sono interessati a Yusuf Yazici del Lille, con il trequartista turco che ha il contratto in scadenza a giugno: i due club di Serie A potrebbero quindi ingaggiarlo a parametro zero. Il calciatore, insieme al suo entourage, ritiene che la sua avventura al Lille, dopo 5 anni in Francia, sia ormai giunta al termine.

Al momento quindi non ci sono discorsi con il Lille per un possibile rinnovo di contratto, e sul giocatore non ci sono solo le due squadre italiane ma anche altri club europei non ancora usciti allo scoperto. In questa stagione Yazici, classe '97, ha registrato già 34 presenze tra Ligue 1, coppa nazionale e Conference League, impreziosite da 10 gol.