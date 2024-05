Tripla soluzione per il centrocampo: Fofana il profilo preferito

Il Milan vorrà essere protagonista sul mercato e dopo la richiesta della Curva Sud, che a margine dello sciopero del tifo indetto per la partita contro il Genoa ha chiesto alla società di continuare negli investimenti fatti la scorsa estate (LEGGI QUI), da via Aldo Rossi prenderanno con maggiore responsabilità la sessione estiva di calciomercato. Al Milan, scrive Tuttosport questa mattina, serve ricoprire principalmente tre buchi: quello in attacco, il più importante, uno nella zona mediana e uno in difesa.

Per quanto riguarda i nomi per il nuovo centrocampista, Tuttosport riporta che il profilo preferito è Youssouf Fofana, mediano del Monaco che attualmente è secondo in Ligue 1 e pronto a tornare in Champions League. Ha grande fisicità e ci si augura che possa essere quel profilo alla Kessiè che i rossoneri cercano da quando l'ivoriano ha lasciato Milanello. Altre tentazioni sono Amrabat che rientrerà alla Fiorentina dopo il deludente prestito al Manchester United ma anche Renato Veiga, giovane centrocampista portoghese del Basilea, alto 190 centimetri: suo papà ha confermato l'interesse rossonero.