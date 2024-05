Buongiorno profilo ideale per la difesa ma ci sono delle controindicazioni. Le alternative

L'attaccante non è l'unico obiettivo del Milan per l'estate. I rossoneri, come anticipato recentemente da Furlani, faranno investimenti mirati per andare a migliorare le zone di campo che necessitano di un upgrade. Chiaramente però l'investimento per la punta sarà molto importante e toglierà liquidità alle altre operazioni. I rossoneri sicuramente, visto il rendimento di quest'anno e l'addio di Kjaer a fine stagione, punteranno a portarsi in casa un nuovo difensore centrale, possibilmente mancino. A gennaio un'ipotesi ere Lloyd Kelly del Bournemouth, che ora si libererebbe a zero, ma ci sono stati degli intoppi.

Il profilo ideale, sempre sondato a gennaio, è Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale che è pronto per il salto di qualità. Le controindicazioni sono due: il valore di 40 milioni, minimo richiesto da Urbano Cairo, e la concorrenza importante che potrebbe anche scatenare un'asta. Dunque il Milan potrebbe giocare sulle alternative che, in tal caso, parlano tutte francese. C'è Lilian Brassier del sorprendente Brest, c'è Maxence Lacroix in forza al Wolfsburg e infine c'è anche Jean-Clair Todibo del Nizza. Lo riporta questa mattina Tuttosport.