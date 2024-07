Dalla Germania, anche il Milan tra i club interessati ad Adeyemi

Tra i possibili tormentoni di mercato potrebbe esserci anche Karim Adeyemi, giovane attaccante tedesco del Borussia Dortmund che si è messo in mostra nell'ultima stagione dei gialloneri terminata con la sconfitta in finale di Champions League, arrivata al termine di una grande cavalcata. Secondo il giornalista tedesco di Sky DE Patrick Berger sul giocatore ci sarebbero diversi club interessati, tra cui anche il Milan.

Questo il tweet pubblicato da Patrick Berger ieri sera: "Molti top club stanno monitorando la situazione dell'esterno Borussia Dortmund, Karim Adeyemi (22 anni). Il Borussia Dortmund è aperto a vendere se arriva un'offerta migliore, come già riportato. Chelsea, Liverpool, Milan e Juventus tra i club interessati. Ma finora nulla di concreto. Adeyemi si è riposizionato dopo essersi separato qualche settimana fa dal suo manager. È in trattative con potenziali agenzie".

