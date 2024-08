Dalla Germania - Interesse dello Stoccarda per Broja: l'attaccante piace anche al Milan

Il Milan ha ufficializzato due acquisti nel calciomercato estivo: si tratta di Strahinja Pavlovic e di Alvaro Morata, presentati a Milano nei giorni scorsi. Il terzo acquisto, Emerson Royal, è appena atterrato a Linate e verrà ufficializzato domani. Ora i rossoneri proveranno a trattare qualche altra pedina, soprattutto a centrocampo e in attacco, per supportare Morata.

Uno dei nomi che piace al club meneghino è quello di Armando Broja, attaccante albanese in uscita dal Chelsea. Il giocatore può lasciare il club inglese a condizioni favorevoli e da qui nasce l’interesse di un club tedesco, lo Stuttgart. E quello del club tedesco non è un semplice interesse, ci sono già infatti stati dei contatti esplorativi tra i club per provare a definire l’operazione in prestito. Lo riferisce Sky Sport Germania.