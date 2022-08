Dalla Germania - N'Dicka verso la permanenza all'Eintracht Francoforte

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Evan N'Dicka è uno dei nomi accostati al Milan per la difesa. Nonostante ci siano stati dei colloqui fra le parti negli ultimi giorni, secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland il calciatore francese però dovrebbe restare all'Eintracht anche in questa stagione. La sua partenza al momento non è un argomento in discussione e il giovane difensore è uno degli uomini chiave dei tedeschi.