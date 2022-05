Dalla Spagna: il Barcellona torna a pensare a Romagnoli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In Spagna, precisamente sul Mundo Deportivo, tiene banco la questione legata al futuro di Alessio Romagnoli. Il centrale è in scadenza col Milan e non rinnoverà il suo contratto con i rossoneri e per il quotidiano iberico il Barcellona è tornato a pensare con forza al suo profilo a parametro zero.

Il classe '95 da tempo è anche nel mirino della Lazio e potrebbe diventare un'opportunità per la Juventus, ma oltre al Barcellona all'estero si starebbero aprendo tante altre possibilità: in Spagna l'altra squadra interessata è il Siviglia, ma anche Chelsea e Bayern Monaco sarebbero attente alle evoluzioni con l'obiettivo di sostituire rispettivamente Antonio Rudiger e Niklas Sule.