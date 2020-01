De Santis: "Non è facile decifrare il mercato del Milan"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW Radio Lorenzo De Santis, operatore di mercato, ha parlato delle sensazioni sul mercato rossonero. Queste le sue parole: "Non è facile andare a decifrare il mercato del Milan di questi tempi, diversi giocatori non hanno reso. Sta comunque facendo un giro di vedute per capire come cambiare, vedi anche l'interesse per Todibo. L'Atalanta è brava a vendere bene ma anche a riuscire a riportarseli a casa a prezzi competitivi. Kjaer va al Milan ed è un'operazione strategica riuscita per i bergamaschi. Kjaer dopo gli anni spagnoli non è riuscito a tornare in Italia con un rendimento soddisfacente. Mi lascia qualche perplessità per i rossoneri".