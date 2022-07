Di Marzio: "Il Milan ha fatto una prima offerta per De Ketelaere"

MilanNews.it

Intervenuto durante “Calcomercato – L’Originale” su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così del forte interesse dei rossoneri per De Ketelaere: “Il Milan ha fatto una prima offerta per Charles De Ketelaere, giocatore che piace da tempo a Maldini e Massara, che dopo il rinnovo di contratto sono passati all’attacco. Prima offerta da 20 milioni di euro più bonus, il Bruges vuole molto di più anche perché c’è la concorrenza estera, di squadre di Premier. È però un segnale di come il Milan voglia fare sul serio per De Ketelaere, questo non esclude il discorso di Ziyech, per il quale i discorsi vanno avanti”.