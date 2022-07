Di Marzio: "Il PSG frena su Sanches, torna di moda Tanganga"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio è intervenuto nel corso di Sky Calciomercato - L'originale facendo il punto sul mercato del Milan: “Il Milan non molla Renato Sanches. Oggi ci sono stati nuovi contatti con il Lille. Il PSG ha un po’ frenato, questo favorisce il Milan. Vediamo se già in questi giorni il Milan riuscirà a prendere anche il centrocampista che aveva inseguito per tanto tempo. In giornata c’è stato un incontro anche con l’agente di Tanganga, difensore del Tottenham giovane che non ha giocato molto nell’ultimo periodo della stagione. Ha bisogno di riprendersi, vuole provare una nuova esperienza. È un nome sulla lista, non c’è ancora una trattativa tra Milan e Tottenham”.